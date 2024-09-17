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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 135 Kök Kenevir ve 9 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Karaman'da jandarma ekipleri, bir mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu düzenleyerek 135 kök kenevir bitkisi ve 9 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da jandarmanın mısır tarlasına düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 135 kök kenevir bitkisi ile 9 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kazımkarabekir ilçesinde B.O. isimli şahsın mısır tarlasında yetiştirerek kuruttuğu esrar maddesini satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği mısır tarlasına operasyon düzenledi. Tarlada narkotik köpeği 'Flash' ile arama yapan ekipler, 135 kök kenevir bitkisi ile satışa hazır 9 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alına B.O., haklarında adli işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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