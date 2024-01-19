Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karaman'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, H.E., O.B. ve M.G. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, 114 uyuşturucu hap ve 7,82 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.B. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN