Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayrancı ilçesine bağlı Ağılönü köyünde H.A. isimli şahsın evinde kenevir yetiştirdiği yönünde bilgiye ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde şahsın evinde 'Elmas' isimli narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği, 108 adet hap, 5 ayrı saksıya ekilmiş kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan H.A., hakkında adli işlem başlatılmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN