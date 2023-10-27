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Karaman'da Üvey Oğul Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kişinin Katili Tutuklandı

Karaman'da bir kişinin üvey oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayında, zanlı tutuklandı. Sedat K, evde üvey oğlu K.K. ile tartıştıktan sonra bıçaklanarak hayatını kaybetti. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.