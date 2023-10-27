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Karaman'da Üvey Oğlu Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Karaman'da yaşanan olayda, Sedat K isimli kişi üvey oğlu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda K.K'nin bıçakla Sedat K'yi göğsünden ve karnından yaraladığı iddia edildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak Sedat K kurtarılamadı. Polis ekipleri K.K'yi gözaltına aldı.