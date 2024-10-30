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Karaman'da Üst Geçitte İntihar Girişimi

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Karaman'da üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan bir şahıs, polis tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Olay, ailevi sorunları bulunduğu iddia edilen Y.K. isimli şahısla gerçekleşti.

Üst geçitte intihar girişimi

KARAMAN - Karaman'da üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna ederek aşağıya indirdi.

Olay, Valide Sultan Mahallesi'nde bulunan Larende üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları bulunduğu ileri sürülen Y.K. isimli şahıs üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipler üst geçidin altında branda açtı. Polis tarafından üst geçitte trafiğe kapatıldı. Polisin 2 saatlik çabası sonucu şahıs ikna edilerek aşağı indirildi. Olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Y.K., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İntihar girişimi nedeniyle trafiğe kapatılan üst geçitse yeniden ulaşıma açıldı.

Karaman'da Üst Geçitte İntihar Girişimi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa

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