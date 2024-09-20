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Karaman'da Üniversite Öğrencisi Hafif Ticari Araçla Çarpıştı, Ağır Yaralandı

Karaman'da Üniversite Öğrencisi Hafif Ticari Araçla Çarpıştı, Ağır Yaralandı
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Karaman'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Mustafa A. ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 70 FE 211 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mustafa A.'ya (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre ileri savrulan üniversite öğrencisi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Mustafa A.'nın Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi olduğu öğrenildi.

"Yaya havada 5 kere takla attı"

Kazayı gören Mustafa Bircan, "Yaya yolun karşısına geçmeye çalışırken araba görmedi ve çarptı. Yaya havada 5 kere takla attı" diyerek kazayı anlattı.

Üniversite öğrencisine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü M.A., polis tarafından ifadesi alınmak üzere Yunus Emre Polis Merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araç çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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