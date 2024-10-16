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Karaman'da Traktör Yangını: Tarla Sürerken Alev Aldı

Karaman'da Traktör Yangını: Tarla Sürerken Alev Aldı
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Karaman'da bir çiftçinin tarla sürme esnasında motor kısmından alev alan traktörü, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmesine rağmen tamamen kül oldu. Yangının nedeni araştırılıyor.

Karaman'da tarla sürerken alev alan traktör tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Yangın, öğle saatlerinde merkeze bağlı Göztepe köyü yakınlarında bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E., tarlasını sürdüğü traktörü bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Hüseyin E., yanan traktörünü kendi imkanları ile söndürmeye çalışırken, bir taraftan da itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan traktörü kısa sürede söndürdü. Alevlere teslim olan traktör tamamen yanarak demir yığınına döndü. Traktörün neden yandığı araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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