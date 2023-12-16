Karaman'da Traktör ve Ev Hırsızı Yakalandı

Karaman'da köydeki traktörlerden ağırlık demiri ile evlerden muhtelif mutfak eşyası çaldığı ileri sürülen 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Karaman'da köydeki traktörlerden ağırlık demiri ile evlerden muhtelif mutfak eşyası çaldığı ileri sürülen 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde aynı gün içerisinde 6 traktörün ön ağırlık demirleri ile evlerden muhtelif mutfak eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen S.C.K. isimli kişi Suç Araştırma Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisinin çaldığı malzemeleri Karaman merkezde bir hurdacıya sattığı belirlenirken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KARAMAN