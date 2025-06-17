Karaman'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Motor Tutkunu Uğurlandı

Karaman'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Motor Tutkunu Uğurlandı
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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki motor tutkunu Erdal Yayla, cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Karaman'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden motor tutkunu adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 2 gün önce akşam saatlerinde Karaman-Mersin Kara yolunun 7. kilometresinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Yayla (40) idaresindeki 06 ACR 333 plakalı sürat motoru A.K. (73) yönetimindeki 42 AEA 97 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada savrularak ağır yaralanan Erdal Yayla, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yayla'nın Selman-ı Farisi Camisi'nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Erdal Yayla, Çeltek Mahallesi'ndeki Kazalpa Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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