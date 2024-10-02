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Karaman'da Trafik Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Karaman'da Trafik Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı 45 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı.

Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. (64) idaresindeki 70 FS 121 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Durmuş'a (45) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce ileriye fırlarken, araç da kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Durmuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra hafif ticari aracın sürücüsü H.U., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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