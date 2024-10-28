Karaman'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı

Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan N.U. isimli yaşlı adama, A.K. idaresindeki 70 BF 119 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan N.U. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN