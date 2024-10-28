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Karaman'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı

Karaman'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı
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Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam N.U., bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı hastaneye kaldırdı.

Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan N.U. isimli yaşlı adama, A.K. idaresindeki 70 BF 119 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan N.U. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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