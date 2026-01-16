Kontrolden çıkan cip trafik levhalarını devirerek yol kenarına savruldu: 1 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan cipin trafik levhalarına çarparak yoldan çıkması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 34 GIH 649 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan cip yaklaşık 50 metre uzaklıkta durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araç ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN