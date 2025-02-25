Karaman'da Trafik Kazası: Seyyar Araba Sahibinin Sağlık Durumu İyi
Karaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı seyyar arabanın sahibi C.K. yaralandı. Olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan C.K.'nın durumunun stabil olduğu açıklandı.
Karaman'da yolun karşısına geçerken otomobillin çarptığı seyyar arabanın sahibi yaralandı.
Kaza, Kırbağı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar araba ile eşya taşıyan C.K. (37) yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada D.A.A. (25) idaresindeki Volkswagen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan seyyar arabanın sahibi C.K. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN