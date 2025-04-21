Karaman'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan birisi ters dönerken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çeltek Mahallesi, Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde bulunan jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi A. (33), yönetimindeki 70 ABE 624 plakalı otomobil ile Şerife A. idaresindeki 70 BF 908 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 70 ABE 624 plakalı otomobil şarampole inerek ters dönerken, kazada sürücü Remzi A. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Halil N. (70), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN