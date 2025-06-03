Karaman'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Karaman'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Karaman'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, bir kadının yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Karaman'da ışıklarda otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 42 AKK 205 plakalı Toyota marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.S.'nin kullandığı 70 EN 537 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki H.S. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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