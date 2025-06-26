Karaman'da Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı

Karaman'da Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı
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Karaman'da park halindeki bir araca çarpan otomobil ters döndü, kazada sürücü ve 4 yaşındaki kızı yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil ters döndü. Kazada sürücü ile 4 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi Profesör Doktor Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 07 ARA 613 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü ile 4 yaşındaki kızı Z.L.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otomobil ise vatandaşların yardımıyla düzeltilerek çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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