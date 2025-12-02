Haberler

Karaman'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 38 ADK 987 plakalı Peugeot marka otomobil ile Y.T. yönetimindeki 70 ACM 960 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 38 ADK 987 plakalı aracın sürücüsü B.G. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki gemilerin vurulması endişe verici

Karadeniz'deki saldırılarla ilgili Erdoğan'dan bir ülkeye net uyarı
Kanalizasyonda cenin bulundu

Kanalizasyon kapağını açan işçiler, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali

Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan'ın gözünün son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.