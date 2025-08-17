Karaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Karaman'da hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.A. idaresindeki 70 ACD 222 plakalı hafif ticari araç, kavşakta H.Ö. yönetimindeki 70 EA 035 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, kaldırıma savrularak elektrik panosunu yerinden söktü. Kazada 70 EA 035 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ö. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
