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Karaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Karaman-Mersin kara yolunda bir hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Karaman'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu her iki araçta şarampole savrulurken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karaman- Mersin kara yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer T. (58) idaresindeki 33 UY 925 plakalı hafif ticari araç, Halil T. (68) yönetimindeki 70 AG 706 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar şarampole savruldu. Kazada araçların sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Dudu A. (83) ve Hacer T. (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ekipler tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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