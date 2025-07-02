Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, Sağlık Çalışanından Anlamlı Destek

Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, Sağlık Çalışanından Anlamlı Destek
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Karaman'da meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Sağlık çalışanı, sedyeye binmek istemeyen 10 yaşındaki kız çocuğunu kucağında ambulansa taşıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, sağlık çalışanı kazada yaralanan ve sedyeye binmek istemeyen 10 yaşındaki kız çocuğunu ambulansa kucağında götürdü.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki 70 ACB 802 plakalı Seat marka otomobil ile H.K. yönetimindeki 70 ABP 950 plakalı Peugeot marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan G.K. idaresindeki otomobil kaldırıma çıkarak taş duvara çarparak durabildi. Kazada 70 ACB 802 plakalı otomobilin sürücüsü G.K.'nin 10 yaşındaki kızı Z.K. ile diğer otomobilin sürücüsü H.K. ve araçtaki A.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslara alınırken, sağlık görevlisi kazada yaralanan ve sedyeye binmek istemeyen 10 yaşındaki kız çocuğuna boyunluk taktıktan sonra kucağına alarak ambulansa götürdü. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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