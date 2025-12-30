Haberler

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgiler verildi.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 07 MYL 26 plakalı Opel marka otomobil ile F.S.A. yönetimindeki 06 FM 6833 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta farklı yönlere savruldu. Kazada 07 MYL 26 plakalı otomobilin sürücü M.K. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Paul Onuachu attı, Nijerya 3'te 3 yaptı

Nijerya'ya galibiyeti tanıdık bir isim getirdi
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hizmetlerin için teşekkürler
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu