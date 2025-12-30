Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 07 MYL 26 plakalı Opel marka otomobil ile F.S.A. yönetimindeki 06 FM 6833 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta farklı yönlere savruldu. Kazada 07 MYL 26 plakalı otomobilin sürücü M.K. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN