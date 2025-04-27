Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi

İki ülke arasında çatışmalar kritik noktada şiddetlendi!
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı
Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti

16 yaşındaki genç, testisini kaybetti

Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kamyonetle çarpıştı. İki araçta sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken, toplamda 3 kişi yaralandı.

Karaman'da kamyonet ile çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanırken, araçlarda sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı.

Kaza, akşam saat 22.50 sıralarında Yunuskent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan Valilik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (21) yönetimindeki 70 AF 952 plakalı Opel marka otomobil ile A.K. (27) idaresindeki 70 BG 783 plakalı Nissan marka kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan A.S.A. (23) ile orta refüje devrilen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Y.K. (21) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile yolcu, itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.