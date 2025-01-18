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Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KARAMAN - Karaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.Ö. idaresindeki 70 AAR 420 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile A.Ü. yönetimindeki 54 ADB 803 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların sürücüleri ve hafif ticari araçtaki M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlardan bir tanesinden dumanlar çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince aracın akü bağlantıları kesildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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