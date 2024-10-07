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Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Karaman'da iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karaman'da iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Göksu Bulvarı üzerindeki Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 16 JTE 37 plakalı Citroen marka hafif ticari araç ile Burhan E. yönetimindeki 42 BEP 53 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 42 BEP 53 plakalı araç takla attıktan sonra yön levhasının direğine çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 42 BEP 53 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cafer E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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