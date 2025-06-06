Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ve yolcu yaralandı. Kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 35 ATC 483 plakalı otomobil ile Ş.G. yönetimindeki 42 GU 592 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 GU 592 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.G. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yanda, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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