Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.B. idaresindeki 70 AZ 480 plakalı Opel marka otomobil ile S.D. yönetimindeki 70 ABN 337 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 ABN 337 plakalı otomobil savrularak yaklaşık 40 metre ileride boş arazide durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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