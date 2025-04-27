İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadını 12 milyon TL dolandırdı

12 milyon liralık büyük oyun! 6 kadını birden tuzağına düşürdü
Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar

Bakanlık markayı ifşa etti! Lahmacun yerine kalp yedirmişler

Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da cip ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da cip ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alacasuluk Mahallesi 547. Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. yönetimindeki 70 ACB 094 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 70 ABV 172 plakalı Kia marka cip, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.