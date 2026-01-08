Haberler

Kaza yapan hafifi ticari aracın radyatörü 30 metre fırladı: 1 yaralı

Karaman'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, hafif ticari aracın radyatörü yaklaşık 30 metre ileri fırladı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 70 ACN 509 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçla E.C. yönetimindeki 42 ESV 68 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç kaldırıma, otomobil ise refüje çıkarak durabildi. Kazada hafif ticari aracın radyatörü ise yerinden koparak yaklaşık 30 metre ileriye fırladı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

