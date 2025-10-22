Haberler

Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da iki cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da iki cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi 376. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 06 CIV 576 plakalı cip ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 FA 998 plakalı Citroen marka cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Citroen marka cipin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
