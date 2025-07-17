Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 70 AAJ 927 plakalı Opel marka otomobil ile M.K. yönetimindeki 42 JA 400 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar farklı yönlere savruldu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.K. yaralanırken, otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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