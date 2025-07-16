Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G. idaresindeki 70 ABP 561 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Araçta bulunan Y.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN