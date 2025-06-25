Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1881. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 06 EE 1889 plakalı Skoda marka otomobil ile A.K. yönetimindeki 42 EEM 05 plakalı Volkswagen marka otomobil sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 EE 1889 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ö.A. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN