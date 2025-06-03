Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Karaman'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonucu 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da ışıkta bekleyen hafif ticari araca otomobil arkadan çarptı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da otomobilin ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 42 AKK 205 plakalı Toyota marka otomobil kırmızı ışıkta bekleyen A.S.'nin kullandığı 70 EN 537 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç bulunan H.S. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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