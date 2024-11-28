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Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Karaman'da geri manevra yapan bir otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da geri manevra yapan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. (75) idaresindeki 70 AAP 238 plakalı Tofaş marka otomobil, geri manevra yaptığı sırada İ.Y. yönetimindeki 70 ACD 165 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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