Karaman'da Tofaş otomobili takla attı, sürücü yaralandı

Karaman'da kontrolden çıktıktan sonra refüjdeki ağacı kökünden kırarak takla atan Tofaş otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T.K. idaresindeki 42 B 4052 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjdeki ağacı kökünden kıran otomobil daha sonra yol üzerine takla atarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Bir gümbürtü çöktü"

Kazayı gören Ali Koraş, "İkindi namazından geliyorduk. Tam karşıya geçeceğimizde bir gümbürtü çöktü. Otomobil ağaca vurdu sonra takla attı. Biz hemen koştuk ve sürücüyü araçtan çıkardık. Sonra da ambulansla hastaneye gönderdik" dedi.

Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN