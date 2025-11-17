Haberler

Karaman'da Taksi Aydınlatma Direğine Çarptı

Güncelleme:
Karaman'da kontrolden çıkan ticari taksi, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Karaman'da kontrolden çıkan ticari taksi, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.K. idaresindeki ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta hasar meydana geldi. Polisin yaptığı incelemenin ardından araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. - KARAMAN

