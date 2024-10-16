Karaman'da Ters Dönme Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da virajı alamayan otomobilin şarampole takla atarak ters dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Dereköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 07 FCL 85 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole takla attı. Ters dönen otomobili sürücüsü ile araçta bulunan H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ekipler tarafından ters dönen otomobilden çıkarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN