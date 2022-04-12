Karaman'da telefonla dolandırıcılık yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı

KAZIMKARABEKİR, KARAMAN (İHA) - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde telefonda kendilerini jandarma olarak tanıttıkları kişiyi dolandırmaya çalışan 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akarköy'de yaşayan H.S.'yi (68) telefonla arayan şahıslar, kendilerini jandarma olarak tanıtarak Karaman'da meydana gelen bir hırsızlık olayında şüphelilerin yakalandığını söyledi. Dolandırıcılar, H.S.'ye, yakalanan şüphelilerin verdikleri ifadede çaldıkları malzemeleri senin evinde sakladıklarını itiraf ettiklerini ve bunun için de evde arama yapacaklarını, altın ve paraları teşhis için kendilerine teslim etmelerini söyledi. Dolandırılmaya çalışıldığını anlayan H.S. durumu hemen jandarmaya bildirdi. Vakit kaybetmeden köye giden ekipler, köy giriş ve çıkışlarını tutarak kontrol altına aldı. Ekipler, köy içinde yaya olarak dolaşan S.M.A (19) ve köy girişinde 01 plakalı bir otomobil içinde bekleyen K.G. (44), M.K. (19) ile E.A.'yı (22) kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere dolandırıcılıkta kullandıkları telefonlarla birlikte Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerden K.G.'nin dolandırıcılıktan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa