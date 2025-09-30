Haberler

Karaman'da Telefon Mesajı Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Karaman'da telefonla mesaj atma meselesi yüzünden çıkan kavgada, Ş.A. elindeki bıçakla A.B.'yi sırtından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 718. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla mesaj atma meselesi yüzünden Ş.A. ile A.B. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Ş.A. elindeki bıçakla A.B.'yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Ş.A. ise suç aleti bıçakla birlikte polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
