Karaman'da Taş Ocağında İş Makinesi Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Karaman'ın Çoğlu köyünde bulunan bir taş ocağında meydana gelen iş makinesi kazasında bir işçi hayatını kaybetti. İş makinesinin devrilmesi sonucu altında kalan Mehmet Ovalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Karaman'da bir taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Çoğlu köyünde bulunan taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağında işçi olarak çalışan Mehmet Ovalı (55), kum yükleme işlemi yaptığı sırada devrilen iş makinesinin altında kaldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Ovalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ovalı'nın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN