Karaman'da Tartıştığı Oğlu Tarafından Bıçaklanan Baba Hayatını Kaybetti

Karaman'da bir baba, tartıştığı oğlu tarafından göğsünden ve karnından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da tartıştığı oğlu tarafından göğsünden ve karnından bıçaklanan baba, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. (26), henüz bilinmeyen bir nedenle babası Sedat Kurt ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K., eline geçirdiği bıçakla babası Sedat Kurt'u göğsünden ve karnından bıçaklayarak evden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan K.K. ise polis tarafından kısa süre içinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi, kavganın yaşandığı evde inceleme yaparken, hayatını kaybeden Sedat Kurt'un kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.