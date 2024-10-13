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Karaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 13 Yaralı

Karaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 13 Yaralı
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Karaman-Mersin Karayolu'nda tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman- Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa karaman Ulaşım Sağlık Mersin Tarım Kaza

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