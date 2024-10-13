Karaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 13 Yaralı
Karaman-Mersin Karayolu'nda tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman- Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARAMAN