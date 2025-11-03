Haberler

Karaman'da Tarihi Eserler ve Uyuşturucuya Yönelik Denetim: 8 Tutuklama

Karaman'da Tarihi Eserler ve Uyuşturucuya Yönelik Denetim: 8 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da gerçekleştirilen denetimlerde tarihi eserler, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu haplar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı. Emniyet, huzur ve güven ortamının devamı için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Karaman'da polis tarafından yapılan denetimlerde tarihi eser, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 4 bin 793 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, suça karıştığı belirlenen 8 kişi adli makamlarca tutuklandı. Trafik denetimlerinde 74 araç sürücüsüne ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 46 sürücüye kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 25 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 97 araç trafikten men edilirken, 27 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yapılan denetimlerde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 135 tabanca ve av tüfeği fişeği, 34 kesici-delici alet, 10 adet tarihi eser niteliğinde obje, 2 dedektör, 2,5 litre etil alkol, 8 litre kaçak viski, 5 kilogram kapalı nargile tütünü, 4 kilogram açık nargile tütünü, 68 paket kapalı nargile tütünü, 10 kilogram kıyılmış tütün, 1 tütün kıyma makinesi, 2 sigara sarma makinesi, bin 200 boş makaron, 160 dolu makaron, 24 gram metamfetamin ve 2 bin 989 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.