Karaman'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Karaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser ile uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda 50 gram likit esrar, 32 adet uyuşturucu hap ve 44 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser ile uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde M.E., T.Ç. ve A.A. isimli kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahısların şehir merkezindeki evlerinde arama yapan ekipler 50 gram likit esrar, 32 adet uyuşturucu hap, 44 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ile 13 adet değişik objeler ele geçirdi. Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı. - KARAMAN