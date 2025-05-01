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Karaman'da Takla Attı: 2 Yaralı

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Karaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KARAMAN - Karaman'da orta refüje çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.U. (26), yönetimindeki 70 AAU 744 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki mantar dubalara çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil daha sonra takla attı. Kazada sürücüsü ile araçta bulunan G.E. (25), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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