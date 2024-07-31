Karaman'da takla atan otomobilin sürücüsü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Karaman'da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki 70 HD 145 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attıktan sonra ters döndü. Otomobil sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ters dönen otomobilin sürücüsü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kaza sırasında oradan geçmekte olan jandarma ekibi ise durarak sağlık ve polis ekipleri gelinceye kadar yol güvenliği sağladı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.Ş. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol aracın çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN