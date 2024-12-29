Karaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarparak yol ortasına takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.C. (20) idaresindeki 70 ABV 529 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptıktan sonra takla atarak yol ortasına ters döndü. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Karamam Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın LPG'li olması nedeniyle kaza yerine tedbir amaçlı itfaiye çağrıldı.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN