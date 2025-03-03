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Karaman'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

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Karaman-Ereğli kara yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili araziye takla atarak ters döndü. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da yoldan çıkan otomobilin araziye takla atarak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karaman- Ereğli Kara yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 70 FH 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye takla atarak ters döndü. Kazada sürücüsü ile araçta bulunan B.K. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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