Karaman'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Karaman'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
Karaman-Mersin karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman- Mersin karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. (40) yönetimindeki 06 DL 5471 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 yaşındaki A.S.A. isimli kız çocuğu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
